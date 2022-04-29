Fenerbahçeli teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.



Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik. Bu güzel seri, oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Büyük taraftar varsa, biz varız." dedi.



"NEREYE DOKUNACAĞIMI BİLİYORDUM"



Futbolcuların taraftarların önünde oynamaktan keyif aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Oyuncularla birbirimize saygı duyarak devam ettik. Bir sistemden, başka bir sisteme geçtik. Sakatlıklar vardı, kolay olmadı. Üç kulvarda mücadele ettik. Oyuncularım idmanlardan keyif aldılar. En büyük pay futbolcularındır." şeklinde konuştu.



"KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ"



İsmail Kartal son olarak, "Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi." açıklamasında bulundu.



"GÖREVE DAHA ERKEN GELSEYDİM..."



Göreve daha erken gelmesi durumunda yarışın ne olacağına ilişkin düşünmediğini ifade eden Kartal, "Bu görev verilince gözümü kırpmadan geldim. Fenerbahçe'nin içini, dinamiklerini bilen bir teknik direktörüm. Nerelere dokunacağımı biliyordum. Oyuncularımla bazı eşikleri geçtik kolay olmadı. 3 kulvarda oynuyorduk 3 günde 1 maç oynuyorduk. O dönemde Avrupa listesine yazılmayan oyunculardan yoksun mücadele ediyorduk. Daha sonra oyunumuzu oturtarak bugünlere geldik. En büyük pay oyuncularımındır. Antrenman düzenimiz çok iyi, çok keyif alıyorlar. Bugünlere gelindi sonuçta ama pay sahibi oyuncularım. Karakterli oyunculara sahibim." değerlendirmesinde bulundu.



"SEZON SONU KONUŞURUZ"



Tüm maçlara rakip analizi yaparak çıktıklarını yineleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu.:



"Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Ben bugünkü durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler."



BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU



Beşiktaş derbisinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:



"Sonuçta derbi maçı. Ligi en iyi şekilde bitirmek için 3 puan veya kaybetmemek gerekiyor. Ligi en kötü 2. bitirip UEFA Şampiyonalar Ligi'ne ön elemeden katılmak için çok önemli. Takım iyi durumda, taraftarın da desteğiyle hava yakaladık. Maçlara kaygı yerine coşkuyla çıkıyoruz. İlk geldiğimde de söyledim, pozitif futbol oynatacağım diye. Dönem dönem bunları başardık. Bu kadro daha iyisini de yapabilir."



HAKEM KARARLARI HAKKINDA...



Ferdi'nin pozisyonunda penaltı beklediklerini ve hakem kararlarının daha adil olması gerektiğini de vurgulayan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara minnet borcu olduğunu belirtti.





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