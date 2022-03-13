İsmail Kartal: 'Takımım karakter koyuyor!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.



Takımının karakter koyduğunu söyleyen Kartal, "Son 4 haftada hem fizik, hem de taktik olarak gelişim gösterdik. Takım karakter ortaya koymaya başladı. Geçen hafta 10 kişi bile oyun planımızdan vazgeçmedik. Mert Hakan ve İrfan cezalı ama Mesut geldi. Ozan'a 11'de şans verdik. Alanyaspor iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.



Mesut Özil'in ilk 11'de başlamasını değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Kazanmaya geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mesut Özil'i geçen hafta son bölümde aldık. Bu hafta tüm idmanlara çıktı. İyi çalıştı. İnşallah güzel bir oyun ortaya koyar ve İstanbul'a mutlu döneriz." dedi.





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