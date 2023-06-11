İsmail Kartal sürprizi! Eski takımına geri dönüyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'a talip çıktı.



Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'ye gelen ve başarılı bir grafik sergileyerek alkışlarla gönderilen İsmail Kartal bu sezon herhangi bir takımda görev almamıştı. Başarılı teknik adamın adı Süper Lig ekibi Sivasspor ile anılıyor.



Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, başarılı bir yönetim ortaya koydu. Fenerbahçe ile birlikte tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 61 yaşındaki teknik adam; bu maçlarda 12 kez galip gelirken, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sezonun bitişiyle birlikte Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan yönetim, İsmail Kartal'a teşekkür edip yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den sonra herhangi bir ekipte görev almayan İsmail Kartal için Süper Lig takımı Sivasspor harekete geçti.



Teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Yiğidolar, gelecek sezon takımın başında 61 yaşındaki teknik adamı görmek isterken başarılı çalıştırıcının da bu teklifi düşünmeye aldığı ve yakın zamanda kararını açıklayacağı öğrenildi.



İSMAİL KARTAL SİVASSPOR'A YABANCI DEĞİL



İsmail Kartal, daha önce 2004-2005 sezonunda Sivasspor'u çalıştırdı ve kırmızı-beyazlıları Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmayı başardı.















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