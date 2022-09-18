İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor; Resmi açıklama yolda

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Serkan Özbalta'nın ardından Hatayspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor; Resmi açıklama yolda
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18 Eylül 2022 11:58
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü performans gösteren Hatayspor, son olarak sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'la görüşüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.

Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.



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