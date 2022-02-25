İsmail Kartal: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'

Fenerbahçe Slavia Prag maçı sonrasında İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



Maçta çok istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen İsmail Kartal, Avrupa Kupalarına veda ettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Turu geçebileceğimizin inancıyla geldik. İyi başladık, karambolden gol yedik. İkinci golde Ferdi sakatlandı. Yerine birini sokana kadar 10 kişi gol yedik. Bu golden sonra oyuncularım moral olarak çöktü. Cevap verdik. İkinci yarıya rakibimiz coşkulu ver sert başladı. 55'te oyuncu değişikliği ile hamle yaptık ama üçüncü golü yedik. Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum."



"ARTIK HAFTADA BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"



"Avrupa'dan elendik, kupadan da elendik, bir tek lig kaldı. Artık haftada bir maç oynayacağız. Bahanemiz yok. Maç maç düşünüp ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezon bu takımın Avrupa'da olması için uğraşacağız."



"KİMLERLE DEVAM ETMELİYİZ, NET GÖRDÜK"



"Tek hedef lig. Kimlerle devam etmeli ve mücadele vermeliyiz, bunları bu akşam çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da gördük. Sakatların da düzelmesiyle, en iyi oyuncularımızla devam edeceğiz. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsine ihtiyacımız var."





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