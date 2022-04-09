İsmail Kartal, seriyi derbiyle sürdürme hedefinde

Göreve geldikten sonra Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarına döndüren, son 7 haftada 6 galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi potasına giren teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde de 3 puan hedefliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, seriyi derbiyle sürdürme hedefinde
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09 Nisan 2022 12:54
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor.

İkincilik yarışını sürdürmek için kazanmak isteyen sarı-lacivertli takımda kritik maç teknik direktör İsmail Kartal için de özel anlam taşıyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede takımı toparlamayı başardı.

Oyuncuları tekrar motive eden, Samandıra'da kaybolan disiplini geri getiren 60 yaşındaki hoca, ligde 11 haftada sadece 1 kez yenilirken, 7 galibiyet+3 beraberlikle 24 puan topladı.

2.18 PUAN ORTALAMASI

Süper Lig'de kendi döneminin lideri olan İsmail Kartal, son 7 haftada 6 galibiyet+1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi için de iddialı konuma geldi. Ligde 2.18 puan ortalaması yakalayan Kartal, 4 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Galatasaray'ı da devirerek başarısını taçlandırmak istiyor.

Bu takdirde galibiyet serisi 4 maça çıkacak. Puan ortalaması ise 2.25'e yükselecek. Olası bir zaferin camiada, "Gelecek sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilsin" tartışmalarını da alevlendirmesi bekleniyor.

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