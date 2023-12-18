İsmail Kartal: "Seriye devam edelim"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kayserispor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Seriye devam edelim'
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18 Aralık 2023 08:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı ve "Kayseri zor deplasman ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe'de izin bitti, mesai başladı... Cumartesi gününü tatil yaparak geçiren sarı-lacivertliler, dün Samandıra'da bir araya geldi ve Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde duruldu. Kartal, bu idmanda öğrencileriyle kısa da bir toplantı yaptı.

"SERİYE DEVAM ETMELİYİZ"

Tüm takıma seslenen tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'un son haftalardaki çıkışına dikkat çekerek yaptığı konuşmasında; "Kayserispor zor bir deplasman. Takım olarak çok iyi performans sergiliyorlar. Ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olacak" ifadelerini kullandı.



FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Futbolcuların İsmail Kartal'a üç puan sözü verdiği belirtildi. Kartal yönetimindeki idman bireysel çalışmayla sona erdi.  

 
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