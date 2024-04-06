İsmail Kartal, Serdar Dursun'dan çok memnun

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Serdar Dursun'un kulübeden gelip maça yaptığı etkiden çok memnun.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Serdar Dursun'dan çok memnun
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06 Nisan 2024 14:27
Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun, golleri ve asistleriyle takımına hayat veriyor.

Rizespor maçında beraberlik golünü kaydeden Serdar, Trabzonspor deplasmanında galibiyet sayısının asistini yaptı. Adana Demirspor karşısında da 4-1'lik skoru belirleyen isimdi.

İsmail Kartal, Serdar Dursun'un kulübeden gelip maça yaptığı etkiden çok memnun.  

 
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