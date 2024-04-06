İsmail Kartal, Serdar Dursun'dan çok memnun

Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun, golleri ve asistleriyle takımına hayat veriyor.
Rizespor maçında beraberlik golünü kaydeden Serdar, Trabzonspor deplasmanında galibiyet sayısının asistini yaptı. Adana Demirspor karşısında da 4-1'lik skoru belirleyen isimdi.
İsmail Kartal, Serdar Dursun'un kulübeden gelip maça yaptığı etkiden çok memnun.
Rizespor maçında beraberlik golünü kaydeden Serdar, Trabzonspor deplasmanında galibiyet sayısının asistini yaptı. Adana Demirspor karşısında da 4-1'lik skoru belirleyen isimdi.
İsmail Kartal, Serdar Dursun'un kulübeden gelip maça yaptığı etkiden çok memnun.