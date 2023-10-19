İsmail Kartal: "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum"

Tarihi bir dönem geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçında yol kazası istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal: 'Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2023 10:44
Sezon müthiş bir başlangıç yapan, Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe, 9. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek.

Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılmasıyla tam kadro bu karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ara sonrasındaki ilk karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor.

Taraftarının önünde kazanmak isteyen sarı-kanarya hem liderliğini sürdürmek hem G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiden çıkacak sonuca göre puan farkını açmayı hedefliyor.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYIP İSTEMİYORUM"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularına seslendiği ve rakibin yenilgisiz olduğuna vurgu yaparak, "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum" dediği öğrenildi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery