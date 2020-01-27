İsmail Kartal: 'Şampiyonluğa oynayanlar bile puan alamadı'

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, "Maçın böyle geçeceğini maçtan önce öngörüyorduk. Bu öngörü doğrultusunda tüm taktiksel çalışmalarımızı yaptık. Merkezde Oğuz ile Abdullah'a görevler vermiştik. Üretmelerine engel olduk ve hızlı çıkarak arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk. İstediğimiz oldu ve öne de geöçtik. 2-3 net pozisyonumuz vardı sonra, doğru zamanda doğru pası verebilseydik ve 2'yi bulabilseydik, maçı koparabilirdik." dedi.Sivas'ta 1 puan almanın da önemli olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bu kadar iyi mücadele, disiplinli oyununun ardından son saniyede yediğimiz golle maçın berabere bitmesi bizi üzdü. Aşağıdaki takımlarla aramızı da daha fazla açacaktık. Sonuç olarak buraya gelen şampiyonluğa oynayan takımlar elleri boş gittiler. En azından 1 puanla evimize mutlu ve huzlurlu gidiyoruz. Sivasspor da 2. yarı iyi oynadı, onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.