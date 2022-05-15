Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal "İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik. Sezonun sonları, yıpranmışlık, yorgunluk artı sakat ve cezalılar, bunlar da bir etken. Galibiyet için iyi mücadele ettik, belki oyun olarak istediğimiz gibi oynayamadık. Fenerbahçe gibi oynayamaya çalıştık ikinci yarı. Bir puan aldık, rakibin 3 puan ve 9 averaj önündeyiz. Bugün ligin ikincisiyiz. Matematiksel olmasa da ikinci gibiyiz. İnşallah gelecek hafta alacağımız puan, puanlarla ligi ikinci bitireceğiz. Futbolda bunlar var, her maçı kazanmak isteriz ama bazen de kazanamamayı bilirsiniz. Son haftalarda yükselişe geçen bir takımla oynadık. Herkes kazanmayı çok istedi ama bir puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Taraftara galibiyet armağan etmek isterdik. Herkese teşekkür ederim." dedi.



Şampiyonlar Ligi için 1 puanının önemli olduğunu söyleyen İsmail Kartal "Elimizdeki kadro belli, bu kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bazen maç maçı tutmayabilir. Bazı şeyler sizin elinizde değil, sakatlar ve cezalılar var. Rakip tam kadro gelmiş, formda bir takım. Kazanmayı çok istesek de berabere kaldık. Her şeye rağmen kazanmaya daha yakın yine bizdik. 1 puan aldık, bu da yeterli. Ligi ikinci bitireceğimizi düşünüyorum bizim için önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Buraya gelen herkese ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



TARAFTARIN TEPKİSİ



Son 5 dakikada taraftarların tepkisi sorulan deneyimli teknik adam, "Son 5 dakika neden oldu, onu konuştuk içeride. Biz de galip gelip, taraftarla birlikte sezonu kapatmak isterdik. Taraftar kime tepki koydu onu anlamadık. Taraftarlar galibiyet bekliyordu belki o yüzden tepki gösterdi. Olmasa daha iyi olurdu ama futbolda bunlar var" diye konuştu.





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