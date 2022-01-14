İsmail Kartal saha içi ekibini belirledi!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, işleri yoluna koymak için en büyük yardımı futbolcularından alması gerektiği görüşünde.



Tecrübeli teknik adam, saha içinde kendisine yardımcı olacak isimleri belirlerken, bir numaralı oyuncu beklendiği gibi kaptan Mesut Özil olacak. Dünyaca ünlü yıldızın yetenekleri kadar, arkadaşlarının kendisine duyduğu büyük saygı; takım üzerinde fazlasıyla etkili olmasını sağlıyor. Kartal da bundan yararlanmayı planlıyor.



Başarılı teknik adam ayrıca Mesut dışında yerli İrfan Can kendisine saha içi ve dışında destek verecek isim olarak belirledi. İsmail Kartal'ın önceliklerinden biri de Milli yıldızın performansını ve fizik kalitesini kısa sürede artırmak olacak. Tecrübeli hoca, özellikle Mesut-İrfan ikilisinin formlarını yükseltmeleri halinde hücumda pozisyon üretme sorununu rahatça çözeceklerine inanıyor.



Yabancı futbolcuların liderliğini ise Luiz Gustavo yapacak. Sambacı da zaten Mesut gibi takımın kaptanlarından biri. İsmail Kartal, Gustavo'nun tecrübesi ve lider kişiliğinden sonuna kadar yararlanmayı planlıyor.





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