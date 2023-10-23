İsmail Kartal rekor tanımıyor: Önce Daum, şimdi Okan Buruk

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Christoph Daum'un rekorunu kırarak lig tarihine geçmeyi başardı. Deneyimli çalıştırıcı, Okan Buruk'un kazanma rekoruna da ortak oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal rekor tanımıyor: Önce Daum, şimdi Okan Buruk
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23 Ekim 2023 09:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon takımı adeta şaha kaldırdı. Geçen sezondan itibaren başlayan seri, bu sezon kırılan rekorlarla devam etti. Sarı-Lacivertliler, üst üste 17. kez kazanmayı başardı.

Kartal, bu sonucun ardından geçen sezon Okan Buruk'un yakaladığı seriyi tekrarlamış oldu. Başarılı hoca, bir maç daha kazanırsa, bu rekorun sahibi olacak. Ayrıca Kartal, geçen hafta ligde 8'de 8 yaparak, Christoph Daum'un rekorunu egale etmişti.

İLKLERİN HOCASI

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında aldığı galibiyet ile 9'da 9 yaptı ve Süper Lig tarihine geçti. Öte yandan 1994-95'te Holger Osieck, 8'de 8 yapmıştı. Kartal, Ankaragücü galibiyetiyle Fenerbahçe'nin başında sezon açılışlarında ilk 9 resmi maçını kazanan ilk hoca olmuştu.



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