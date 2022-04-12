Tüm camiada 'İsmail Kartal daha erken gelseydi takım şu anda şampiyonluk yarışı veriyordu' ifadeleri öne çıkıyor. Şu anda lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de özellikle Vitor Pereira'nın gidiş süreci çok uzamıştı.



Portekizli teknik direktöre fazla sabredildiği ve gittikten sonra yaşanan geçiş sürecinin uzun olduğu vurgulanıyor. İlk etapta düşünülen Joachim Löw gibi yabancı hocaların devre arasında gelmeyi kabul etmemesinin de bu süreci uzattığı belirtiliyor. Bu nedenle İsmail Kartal'ın daha erken gelmemesi ciddi bir pişmanlık yaratıyor. Galatasaray galibiyetiyle oluşan tablonun ardından 'Ya daha erken gelseydi' sözleri konuşuluyor.



Alkışlar Osayi'ye



Sarı-lacivertli takımda derbinin öne çıkan isimlerinden biri Osayi Samuel oldu. İlk golde Zajc'a asist yapan Nijeryalı futbolcu, özellikle ilk yarıda hücuma çıkışlarıyla tam not aldı. Teknik heyetin tüm isteklerini harfiyen yerine getiren 24 yaşındaki oyuncu, hem hücumda hem de savunmada takımının en iyilerinden birisi olarak dikkat çekti. Trabzonspor karşısında daha önce Nwakaeme'yi durduran Osayi, önceki gün de Galatasaray derbisinde Kerem Aktürkoğlu önünde başarılıydı.



