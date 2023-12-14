İsmail Kartal: 'Özür borcumuz var'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi konuştu.
İsmail Kartal, "Tek hedefimiz var, bu akşam kazanıp gruptan çıkmak. Oyuncularım bu bilinçle. Bir özür borcumuz var. Kazanıp gruptan çıkarak özrümüzü ödemek istiyoruz." dedi.
Sarı-lacivertli teknik adam ayrıca, "Ben bu camianın evladıyım. Tribünden geliyorum. Tribüne layık olmak için gece gündüz elimden geleni yapıyorum." sözlerini sarf etti.
İsmail Kartal, "Tek hedefimiz var, bu akşam kazanıp gruptan çıkmak. Oyuncularım bu bilinçle. Bir özür borcumuz var. Kazanıp gruptan çıkarak özrümüzü ödemek istiyoruz." dedi.
Sarı-lacivertli teknik adam ayrıca, "Ben bu camianın evladıyım. Tribünden geliyorum. Tribüne layık olmak için gece gündüz elimden geleni yapıyorum." sözlerini sarf etti.
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