İsmail Kartal: 'Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü'

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, iyi oynadıkları maçta yenildikleri için üzgün olduğunu kaydetti.



Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Kartal, şunları söyledi:



"İyi başladık, net pozisyonlarımız var, rakibe pozisyon vermedik. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır. Duran toptan bir gol yedik. En çok buna üzüldüm. Elimdeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu maçta olmadı. Ama diğer maçlarda olmayacak anlamına gelmiyor. İki maçtır iyi oynuyoruz ancak talihsiz goller yiyoruz. Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü. Rakibin pozisyonu yok. Bizim ise çok sayıda pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik."



