İsmail Kartal, Ozan Tufan'a sarıldı

Premier Lig'den büyük umutlarla döndü. Yine beklentileri karşılayamadı. Ama Mert Hakan ve İrfan Can'ın yokluğunda İsmail Kartal, bir kez daha Ozan Tufan'a sarıldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Ozan Tufan'a sarıldı
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11 Mart 2022 11:08
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Trabzonspor karşısında iki puan kaybetse de sergilenen mücadele ile umutlanan Fenerbahçe, Alanya deplasmanında yeni bir galibiyet serisine başlamayı ve taraftarlarına moral vermeyi hedefliyor. Fakat sarı lacivertliler zorlu mücadeleye yine önemli eksiklerle çıkacak. Cezalı Mert Hakan ve İrfan Can'ın yokluğunda planlarını yenilemek zorunda kalan teknik direktör İsmail Kartal, Mesut ile Sosa'nın formsuzluğu da söz konusu olunca Ozan Tufan'a sarıldı. Premier Lig'den dönüşü ses getiren ancak esamesi okunmayan tecrübeli oyuncu Alanya'ya karşı ilk on bir soyunacak.

ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ

Crespo ve Zajc'tan vazgeçmeyecek İsmail Kartal'ın hesaplarını değiştirebilecek tek isim genç yetenek Arda Güler. Ancak tecrübeli teknik adam, Arda'yı da yedek soyundurmayı planlıyor. Ozan'ı 8 numara olarak düşünen Kartal, Zajc'ı ileri çekecek. İngiltere'den fit dönen Ozan şu ana kadar beklentileri karşılamaya yaklaşamadı bile. Üç farklı kulvarda ikisi ilk on birde olmak üzere toplam 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız toplam 223 dakika sahada kalabildi. As olarak çıktığı karşılaşmalarda 90 dakikayı tamamlayamayan Ozan'ın şu ana kadar golü ve asisti gibi kaleyi bulan şutu da bulunmuyor. 

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