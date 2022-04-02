İsmail Kartal onları bırakmayacak

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi herkesin gözü gelecek teknik direktöre çevrildi. Şu anda bir numaralı aday olarak Joachim Löw adı ön plana çıkıyor. Löw'ün takımına başına geçmesiyle de mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın da yanında yer alması isteniyor.



Kartal teknik ekibini düşünüyor



Daha önce 1998-99 sezonunda Löw'le beraber çalışan Kartal, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baksa da bir yandan da şu anda birlikte görev yaptığı teknik ekibini düşünüyor.



Arkadaşlarıyla beraber göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, asla vefasızlık yapmak istemiyor. Kendisine güvenerek bu yola çıkan ve birlikte başarı yakaladığı arkadaşlarından kopmayı aklının ucundan bile geçirmeyen İsmail Kartal, bu konuyu her şeyden önde tutuyor.



'Diğer konuları sonra konuşuruz'



Sarı-lacivertli kulüple hiçbir zaman maddi konuları gündeme getirmeyen deneyimli antrenör, şimdi de benzer şekilde maddi konuları asla dile getirmiyor. Tam tersi sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Kartal'ın da sıklıkla, "Şu anda her şeyimizle takıma odaklandık. Kalan 8 haftada en iyi sonuçları alıp Şampiyonlar Ligi noktasında olmak istiyoruz. Diğer konuları sonra konuşuruz" dediği vurgulandı.



Ekibi için görüşmelerde bulunacak



Öte yandan Kartal'ın teknik ekibiyle de yol ayrımını istemediği ve kendinden daha çok ekibi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.





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