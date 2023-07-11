İsmail Kartal önceliği savunmaya verdi: İşi sağlama alıyor

yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Rusya'daki kampta hem taktik hem deüzerine çalışmalar yapılıyor. Ancak teknik direktörönem verdiği başka bir konu daha var. Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda savunma hattına özellikle değiniyor.Defans bölgesinde açıklar verilmemesi, basit hatalar yapılmaması ve geçen sezonki sıkıntıların yaşanmaması için detaylı çalışmalar yapılıyor. Rusya'da oynanan ilk hazırlık maçında dakarşı defans hattı olumlu işaretler verdi.Daha sezonun çok başı olması ve ilk maçın oynanmasına rağmen takım defansta disiplinli durmaya gayret etti. Zenit gibi hazır bir takıma karşı 90 dakikada gol yenmedi. Ayrıca takım içerisindeki yardımlaşma çabası, kademeye girişler ve disiplinli duruş da teknik heyetten tam not aldı.Henüz bir haftalık bir çalışmaya rağmen defans hattında daha derli toplu bir görüntü sergilendi.vegibi uzun süredir maç temposundan uzak kalan isimlerin ilk 11'de başlamasına rağmen büyük bir problem yaşanmadı. Öte yandan savunmadatecrübesi ve liderliği de öne çıkan konulardan oldu. Yeni transfer ve antrenman temposu kazandıkça savunmanın daha da toparlanması umuluyor.