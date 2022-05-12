İsmail Kartal, ne yapsa Ali Koç'un fikrini değiştiremedi

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi teknik direktör için kararını verdi. İsmail Kartal sıra dışı bir performansa imza atsa da yabancı hoca kararı raftan indirilmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal, ne yapsa Ali Koç'un fikrini değiştiremedi
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12 Mayıs 2022 09:06
Fenerbahçe'de teknik adam konusunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler yeni sezona Portekizli Jorge Jesus ile başlamayı planlıyor. Sezon içinde Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçici olarak getirilen İsmail Kartal sıradışı bir performansa imza atsa da yabancı hoca kararı raftan indirilmedi. Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi kapısına taşıyıp, yönetimdeki birçok kişinin desteğini ve güvenini kazanmasına rağmen başkanın fikrini değiştiremedi.

Kredisi daha yüksek

Başkan Ali Koç her fırsatta İsmail Kartal'ı göklere çıkarsa da gelecek sezon olası bir kötü sonuçta ciddi eleştiriler almaktan çekiniyor. Böyle bir süreçte Jorge Jesus gibi bir isme sağlanacak kredinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Sarı-lacivertli kulübe ciddi bir mali yük getirse de Portekizli çalıştırıcının daha az risk taşıdığı görüşü de ağırlık kazanmış durumda. Bu yüzden artık sözleşme detaylarının konuşulduğu Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi an meselesi gibi gözüküyor.

Kadro değişiyor

Fatih Karagümrük maçında Beşiktaş mücadelesinden farklı bir 11 sahada olacak. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan cezalı olduğu için İrfan Can merkeze, Osayi ise kanada geçecek. Serdar Aziz'in cezası bitti. Son maçta isteneni vermeyen, Serdar Dursun'un da kulübeye gelme ihtimali söz konusu. 

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