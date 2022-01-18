İsmail Kartal: "Mesut Özil'i kaptanlık için aydınlattık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Mesut Özil'i kaptanlık için aydınlattık'
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18 Ocak 2022 15:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Beni hepiniz tanıyorsunuz. Çok net, içinden geldiği gibi konuşan biriyim, rol yapmam. Mesut, dünya çapında, çok yetenekli bir oyuncu. Çok da düzgün bir insan. Kendisiyle dün görüştüm, konuştum. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Buranın eski bir futbolcusu, evladı olarak konuştum, samimi bir konuşma oldu. Kendisi de bundan çok mutlu oldu. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu ile kaptanlık konusunun konuşulduğunu söyleyen Kartal, "Mesut Özil, dünya çapında kariyerli bir oyuncu. Kendisiyle daha fazla iletişim kurmak gerek. Kendisi de biraz bize yardımcı olacak. Kaptanlık sadece bant takmak değildir. Biraz daha kendisini bu konuda aydınlattık, konuştuk. Hem takıma hem bize yardımcı olması lazım. Ben ve ekibim, oyuncularım için buradayız. Ancak oyuncularımızın da bize yardım etmesi gerekiyor. Ortaya bir enerji koyacağız." ifadelerini kullandı.

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