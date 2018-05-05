İsmail Kartal: ''Löw beni tebrik etti''

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, ilk sezonun zor geçeceğini ve mücadeleci bir takım kurmaları gerektiğini söyledi.İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında sezon başında sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ettiklerini belirterek,dedi.Kalan futbolcu gurubunun özverili şekilde çalıştığını ifade eden Kartal,diye konuştu.Süper Lig'e çıktıkları ilk sezonda şampiyonluğa oynamalarının çok mümkün olmadığına dikkati çeken Kartal,ifadelerini kullandı.diyen Kartal, şöyle devam etti:İsmail Kartal, Ankaragücü'nde devam etme konusunda kendisi adına hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı.Sezon öncesi eşinin İstanbul'da olmasını istediğini ancak Ankaragücü taraftarını görüncedediğini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı: