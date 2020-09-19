İsmail Kartal: 'Lige moralli başladık'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 biten maç sonrası ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konyaspor'a yeni geldiğini hatırlatan Kartal, "Çok kısa zamanda uyum içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik. 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık." ifadelerini kullandı.



60. dakikadan sonra mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:



"Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum."



Forvet transferi için yönetimden istekte bulunduğunu belirten Kartal, Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soruya "Daha hazır olmadığı için kadroya almadım. Affettik diye hemen oynayacak diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç çıkardı. Serkan Kırıntılı şu an takımımızın oyuncusu. Daha önce gitmek için girişimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkıyor." yanıtını verdi.



