İsmail Kartal'la Fenerbahçe! Nereden nereye...

Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal en fırtınalı dönemde aldığı gemiyi sağ salim limana yanaştırmayı başardı.



Pereira'nın ayrılığı sonrası hedefsiz kalan Sarı-Lacivertliler'de geçici olarak takımın başına getirilen deneyimli teknik adam müthiş rakamlarla sezonu tamamladı. Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan Kartal ve ekibi, tam 12 galibiyet alırken 5 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bu süreci tek yenilgiyle bitiren Kanarya'nın hocası performansıyla adeta, "Nereden nereye" dedirtti.



32 puanda geldi



Takımı devraldığında 32 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, tecrübeli hoca yönetiminde sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. Geldiğinde takımı lider Trabzonspor 'un 17 puan gerisindeydi. Konyaspor'un ligin ikincisi olmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak buna müsade etmeyen Kartal, Fener'i Devler Ligi potasına taşımayı başardı.



7 puan farktan 5 farka



Fenerbahçe deneyimli hoca ile çalışmaya başladığında Konyaspor'un 7 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler, muhteşem performansıyla ligi İç Anadolu ekibinin 5 puan önünde noktalamayı başardı.



18 haftanın en iyisi



İsmail Kartal takımın başında kaldığı 18 maçlık süre içerisinde Süper Lig'e de damgasını vurdu. Kartal'ın görevde olduğu 18 haftalık periyodun puan durumu dikkate alındığında Fenerbahçe bu süreci en fazla puan toplayan ekip olarak bitirdi.



