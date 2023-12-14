İsmail Kartal: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
İsmail Kartal, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize." dedi.
Avrupa'daki hedefleri sorulan deneyimli teknik adam, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun performansı sorulan İsmail Kartal, "Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Spartak Trnava maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan ancak ikinci yarıda kenara gelen Osayi Samuel'in durumu sorulan Kartal, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
İsmail Kartal, Spartak Trnava karşılaşmasının ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu. İşte sarı-lacivertli teknik adamın sözleri...
DUSAN TADIC'İN PENALTILARI
"Bu tip oyuncular, büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da kaçırabilirler. Kaçırabiliyor diye bu maç o atsın, şu maç bu atsın diye bir şey yok. Takım içinde ikinci, üçüncü penaltıcılar var ama bir penaltı kaçırdı diye değiştirmeyiz. Tadic bu takımda olduğu müddetçe penaltılar Tadic atacak."
"Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz."
ELEŞTİRENLERE MESAJI
"Eleştiri tabii ki olur. Nasıl olmalı? Objektif ve adaletli olmalı. Nordsjaelland'da birçok bölgede eksik vardı. 1-2-3 bölge olur tamam. Elimiz o maçta zayıftı. Bu bahane edilmeyecek de ne edilecek; 5 tane stoper yok, orta sahada 1 tane yedek yok, 15 kişi gittik oraya, suni çimdi ve çok soğuk havaydı. Mevkisinin oyuncuları olmadan sahaya çıktık. Doğru, 6-1'lik skora kabul edilebilir değil, hoş değil. Biz bu takımı burada yendik, 7-8 atabilirdik. Neden farklı mağlup olduk, nedenleri ve niçinleri var. Biraz daha hoşgörü beklerdim. Oldu, eleştirilebilir. Biz dışarıyla haşır neşir olmuyoruz. İşimize bakıyoruz. Böyle de devam edecek!"
UMUT NAYİR
"Allah kimsenin başına vermesin, Umut'un ailevi bir sorunu oldu. Odasına gittik. Kamptaydık, öğrendik, çok üzüldük. İzin verdim, ailesinin yanına gitti. Tribün, teknik heyet ve takım arkadaşları olarak hep birlikte Umut'a destek vermeye çalıştık."
İsmail Kartal, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize." dedi.
Avrupa'daki hedefleri sorulan deneyimli teknik adam, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun performansı sorulan İsmail Kartal, "Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Spartak Trnava maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan ancak ikinci yarıda kenara gelen Osayi Samuel'in durumu sorulan Kartal, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
İsmail Kartal, Spartak Trnava karşılaşmasının ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu. İşte sarı-lacivertli teknik adamın sözleri...
DUSAN TADIC'İN PENALTILARI
"Bu tip oyuncular, büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da kaçırabilirler. Kaçırabiliyor diye bu maç o atsın, şu maç bu atsın diye bir şey yok. Takım içinde ikinci, üçüncü penaltıcılar var ama bir penaltı kaçırdı diye değiştirmeyiz. Tadic bu takımda olduğu müddetçe penaltılar Tadic atacak."
"Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz."
ELEŞTİRENLERE MESAJI
"Eleştiri tabii ki olur. Nasıl olmalı? Objektif ve adaletli olmalı. Nordsjaelland'da birçok bölgede eksik vardı. 1-2-3 bölge olur tamam. Elimiz o maçta zayıftı. Bu bahane edilmeyecek de ne edilecek; 5 tane stoper yok, orta sahada 1 tane yedek yok, 15 kişi gittik oraya, suni çimdi ve çok soğuk havaydı. Mevkisinin oyuncuları olmadan sahaya çıktık. Doğru, 6-1'lik skora kabul edilebilir değil, hoş değil. Biz bu takımı burada yendik, 7-8 atabilirdik. Neden farklı mağlup olduk, nedenleri ve niçinleri var. Biraz daha hoşgörü beklerdim. Oldu, eleştirilebilir. Biz dışarıyla haşır neşir olmuyoruz. İşimize bakıyoruz. Böyle de devam edecek!"
UMUT NAYİR
"Allah kimsenin başına vermesin, Umut'un ailevi bir sorunu oldu. Odasına gittik. Kamptaydık, öğrendik, çok üzüldük. İzin verdim, ailesinin yanına gitti. Tribün, teknik heyet ve takım arkadaşları olarak hep birlikte Umut'a destek vermeye çalıştık."
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