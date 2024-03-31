İsmail Kartal: "Kulaklarınızı tıkayın, Adana Demir'i düşünün"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün idman öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Kulaklarınızı tıkayın, Adana Demir'i düşünün'
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31 Mart 2024 10:44
Milli takımlarından dönen Edin Dzeko, Rade Krunic, Dominik Livakovic, Dusan Tadic gibi yabancıların da çalışmalara dahil olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün idman öncesi uyarılarda bulundu.

"SADECE MAÇI DÜŞÜNÜN"

Oyuncularından gündemdeki konulara kulaklarını kapatmalarını isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Hiçbir şey konsantrasyonunuzu bozmasın. Sadece çarşamba günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına odaklanın. Bizim işimiz top oynamak. Sadece bu maçı düşünün" dedi.

KARTAL, 11'İNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bu arada bir yandan oyuncularını motive etmeye çalışan Kartal, diğer yandan da sakat oyuncu raporlarına bakarak 11'ini belirlemeye çalışıyor ve rakip analizleri üzerinde incelemeler yapıyor.   

 
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