İsmail Kartal, Konyaspor'dan istifa edecek mi?

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?



"İstifa edecek misiniz?" şeklindeki soruyu cevaplayan İsmail Kartal: "Ben burada bir karar alabilecek durumda değilim ama yönetim bir karar alırsa saygı duyarım" dedi.



BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK İSTEDİ



Beşiktaş'ın 10 kişi olmasına rağmen galibiyeti daha fazla istediğini dile getiren İsmail Kartal, "Maça dengeli başladık. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü biraz ele aldık fakat Beşiktaş oyunu dengeledi ve baskısını artırdı. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Beşiktaş daha çok istedi. Bizde de bazı oyuncularımız irade koydu ama olmadı. Sonuçta çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmalarına rağmen daha çok istediler, irade koydular. Kaybettik, 10 kişi takıma karşı kaybetmek üzücü. Çok fazla konuşacak bir şey yok." şeklinde konuştu.



