İsmail Kartal: "Kaldırın kafanızı, şampiyon olacağız!"

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında sessizlik hakimdi. Teknik direktör İsmail Kartal bu sessizliğe "Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız" diyerek son verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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İsmail Kartal: 'Kaldırın kafanızı, şampiyon olacağız!'
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06 Kasım 2023 11:10
Son güncelleme 06 Kasım 2023 11:11
Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu. Derbi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı...

Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.

Teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi.

KARTAL: "KALDIRIN KAFANIZI"

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.



TADIC: "BU TİP YOL KAZALARI OLUR"

İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu.

Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.  

 
 

 

 

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