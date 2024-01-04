İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor

Osayi-Samuel'in Nijerya, Djiku'nun Gana formasıyla sahne alacağı Afrika Uluslar Kupası için iki yıldız milli takımlarının kamplarına katılırken, yeni yıl tatilini bitirip topbaşı yapan Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı önceki yeni defans kurgusu provaları da başladı.
SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK
Milli takıma giren isimlerden Osayi'nin yerine büyük ihtimalle Mert Müldür'ü sahaya sürecek olan İsmail Kartal'ın uzun süre sakatlıktan dönmesi beklenen ancak bu kez de milli takıma giden Djiku'nun yokluğunda ise defansın göbeğini Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine emanet edeceği tahmin ediliyor.
İYİLEŞEN EMRE MOR FORMA BEKLİYOR
Kanarya'da bir sıkıntı da kart cezalıları olacak. Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta takımın kilit oyuncuları Fred ve İrfan Can Kahveci de forma giyemeyecek. Mert Hakan da sarı lacivertli takımdaki bir diğer önemli eksik. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor karşısında sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i, Fred'in yerinde de Crespo'yu oynatması muhtemel gözüküyor.
İstikrarlı bir çıkış yakalayıp tekrar milli formayı giymeyi çok isteyen, bu yüzden de tam olarak iyileşmeden sahalara dönmeyen Emre Mor da artık Kartal'dan forma isteyen bir diğer isim.
SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK
Milli takıma giren isimlerden Osayi'nin yerine büyük ihtimalle Mert Müldür'ü sahaya sürecek olan İsmail Kartal'ın uzun süre sakatlıktan dönmesi beklenen ancak bu kez de milli takıma giden Djiku'nun yokluğunda ise defansın göbeğini Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine emanet edeceği tahmin ediliyor.
İYİLEŞEN EMRE MOR FORMA BEKLİYOR
Kanarya'da bir sıkıntı da kart cezalıları olacak. Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta takımın kilit oyuncuları Fred ve İrfan Can Kahveci de forma giyemeyecek. Mert Hakan da sarı lacivertli takımdaki bir diğer önemli eksik. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor karşısında sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i, Fred'in yerinde de Crespo'yu oynatması muhtemel gözüküyor.
İstikrarlı bir çıkış yakalayıp tekrar milli formayı giymeyi çok isteyen, bu yüzden de tam olarak iyileşmeden sahalara dönmeyen Emre Mor da artık Kartal'dan forma isteyen bir diğer isim.
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