İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe'de sakatlıklığı nedeniyle kasım ayını boş geçen Djiku tam yüzde 100'e ulaşmışken bu kez Osayi-Samuel ile Afrika Kupası'nın yolunu tuttu. İsmail Kartal, 11 Şubat'a kadar Fildişi Sahili'ndeki turnuvada kalma ihtimalleri olan iki ismin alternatiflerini belirlemeye çalışıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor
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04 Ocak 2024 13:20
Son güncelleme 04 Ocak 2024 13:26
Osayi-Samuel'in Nijerya, Djiku'nun Gana formasıyla sahne alacağı Afrika Uluslar Kupası için iki yıldız milli takımlarının kamplarına katılırken, yeni yıl tatilini bitirip topbaşı yapan Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı önceki yeni defans kurgusu provaları da başladı.

SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK 

Milli takıma giren isimlerden Osayi'nin yerine büyük ihtimalle Mert Müldür'ü sahaya sürecek olan İsmail Kartal'ın uzun süre sakatlıktan dönmesi beklenen ancak bu kez de milli takıma giden Djiku'nun yokluğunda ise defansın göbeğini Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine emanet edeceği tahmin ediliyor.

İYİLEŞEN EMRE MOR FORMA BEKLİYOR

Kanarya'da bir sıkıntı da kart cezalıları olacak. Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta takımın kilit oyuncuları Fred ve İrfan Can Kahveci de forma giyemeyecek. Mert Hakan da sarı lacivertli takımdaki bir diğer önemli eksik. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor karşısında sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i, Fred'in yerinde de Crespo'yu oynatması muhtemel gözüküyor.

İstikrarlı bir çıkış yakalayıp tekrar milli formayı giymeyi çok isteyen, bu yüzden de tam olarak iyileşmeden sahalara dönmeyen Emre Mor da artık Kartal'dan forma isteyen bir diğer isim.

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