İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'deki derbilerde mağlubiyet almadı.



5 MAÇTA YENİLGİ YAŞAMADI



Sarı-lacivertliler ile son 8 lig maçında 7 galibiyet bir beraberlik alan ve ikincilik hedefine emin adımlarla ilerleyen tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de çıktığı 5 derbide 3 galibiyet alırken, 2 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.



2014-2015'TE İKİ GALİBİYET, BİR BERABERLİK



Fenerbahçe'yi ilk olarak 2014-2015 sezonunda çalıştıran İsmail Kartal, o sezonki derbilerde 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Kartal'ın Fenerbahçe'si o sezonki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.



BU SEZON KADIKÖY'DE İKİ DERBİ



Bu sezon ise İsmail Kartal yönetiminde Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.



İşte İsmail Kartal'ın Kadıköy'deki derbi karnesi:



2014-2015 sezonu:



Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor

Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş



2021-2022 sezonu:



Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray





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