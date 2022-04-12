İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'deki derbilerde mağlubiyet almadı.
5 MAÇTA YENİLGİ YAŞAMADI
Sarı-lacivertliler ile son 8 lig maçında 7 galibiyet bir beraberlik alan ve ikincilik hedefine emin adımlarla ilerleyen tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de çıktığı 5 derbide 3 galibiyet alırken, 2 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.
2014-2015'TE İKİ GALİBİYET, BİR BERABERLİK
Fenerbahçe'yi ilk olarak 2014-2015 sezonunda çalıştıran İsmail Kartal, o sezonki derbilerde 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Kartal'ın Fenerbahçe'si o sezonki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
BU SEZON KADIKÖY'DE İKİ DERBİ
Bu sezon ise İsmail Kartal yönetiminde Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İşte İsmail Kartal'ın Kadıköy'deki derbi karnesi:
2014-2015 sezonu:
Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
2021-2022 sezonu:
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
5 MAÇTA YENİLGİ YAŞAMADI
Sarı-lacivertliler ile son 8 lig maçında 7 galibiyet bir beraberlik alan ve ikincilik hedefine emin adımlarla ilerleyen tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de çıktığı 5 derbide 3 galibiyet alırken, 2 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.
2014-2015'TE İKİ GALİBİYET, BİR BERABERLİK
Fenerbahçe'yi ilk olarak 2014-2015 sezonunda çalıştıran İsmail Kartal, o sezonki derbilerde 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Kartal'ın Fenerbahçe'si o sezonki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
BU SEZON KADIKÖY'DE İKİ DERBİ
Bu sezon ise İsmail Kartal yönetiminde Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İşte İsmail Kartal'ın Kadıköy'deki derbi karnesi:
2014-2015 sezonu:
Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
2021-2022 sezonu:
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray