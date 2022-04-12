İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe ile ligde son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi performansı ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin başında iki dönemde Kadıköy'de 5 derbi maça çıkan Kartal, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor
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12 Nisan 2022 07:45
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'deki derbilerde mağlubiyet almadı.

5 MAÇTA YENİLGİ YAŞAMADI

Sarı-lacivertliler ile son 8 lig maçında 7 galibiyet bir beraberlik alan ve ikincilik hedefine emin adımlarla ilerleyen tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de çıktığı 5 derbide 3 galibiyet alırken, 2 maçtan ise eşitlikle ayrıldı.

2014-2015'TE İKİ GALİBİYET, BİR BERABERLİK

Fenerbahçe'yi ilk olarak 2014-2015 sezonunda çalıştıran İsmail Kartal, o sezonki derbilerde 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Kartal'ın Fenerbahçe'si o sezonki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

BU SEZON KADIKÖY'DE İKİ DERBİ

Bu sezon ise İsmail Kartal yönetiminde Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İşte İsmail Kartal'ın Kadıköy'deki derbi karnesi:

2014-2015 sezonu:

Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

2021-2022 sezonu:

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

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