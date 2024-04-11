İsmail Kartal: "İşi rövanşa bırakmayalım"

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında bugün Olympiakos'a konuk oluyor. Tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş mücadelesi için avantaj yakalamak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal: 'İşi rövanşa bırakmayalım'
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11 Nisan 2024 12:40
Son güncelleme 11 Nisan 2024 14:08
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Bu maça ciddi önem veren ve bu bağlamda Süper Kupa karşılaşmasına bile çıkmayarak kupayı Galatasaray'a hediye eden sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak Kadıköy'de rövanş öncesinde avantaj yakalamak. Tüm takım; bu zorlu deplasman öncesinde galibiyet yemini etti.

"İŞİ RÖVANŞA BIRAKMAYALIM"

Teknik direktör İsmail Kartal da son yaşananların ardından Olympiakos maçının önemine dikkat çekti. Taraftara ve camiaya borçları olduğunun altını çizen İsmail Kartal'ın oyuncularına; "Biz bu maç için Süper Kupa'ya çıkmadık. Hepiniz biliyorsunuz. Yaşananları birlikte yaşadık. Bu maç bizim için olmazsa olmazımız. Kazanacağız ve işi rövanşa bırakmayacağız. Size bu konuda güveniyorum" diyerek seslendiği belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER 

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El Kaabi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 





 
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