İsmail Kartal'ın yeni transferi: Lincoln Henrique

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun jokeri olan Lincoln Henrique, Sevilla maçında büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Dizindeki çapraz bağları kopan Sambacı, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle başarılı oyuncunun lisansı askıya alındı. Lincoln, bireysel çalışmalarını bir süredir devam ettiriyor.
KARTAL YAKINDAN İZLİYOR
Brezilyalı futbolcu, aralık ayından itibaren ise takım arkadaşlarına katılacak. 25 yaşındaki oyuncu, formasına kavuşma konusunda son derece hırslı. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıp kendini göstererek İsmail Kartal'ın gözüne girmeye kararlı. İsmail Kartal'ın da öğrencisinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ve sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi.
KARTAL'IN JOKERİ OLABİLİR
Lincoln, sezonun ikinci yarısına adeta yeni bir transfermiş gibi başlamayı hedefliyor. Sambacı'nın asıl mevkisi forvet arkası. Ancak 25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında, sol kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor. Lincoln sahalara döndükten sonra aynı geçen sezon Jorge Jesus'ta olduğu gibi İsmail Kartal'ın da jokeri haline gelebilir.
KARTAL YAKINDAN İZLİYOR
Brezilyalı futbolcu, aralık ayından itibaren ise takım arkadaşlarına katılacak. 25 yaşındaki oyuncu, formasına kavuşma konusunda son derece hırslı. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıp kendini göstererek İsmail Kartal'ın gözüne girmeye kararlı. İsmail Kartal'ın da öğrencisinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ve sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi.
KARTAL'IN JOKERİ OLABİLİR
Lincoln, sezonun ikinci yarısına adeta yeni bir transfermiş gibi başlamayı hedefliyor. Sambacı'nın asıl mevkisi forvet arkası. Ancak 25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında, sol kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor. Lincoln sahalara döndükten sonra aynı geçen sezon Jorge Jesus'ta olduğu gibi İsmail Kartal'ın da jokeri haline gelebilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU