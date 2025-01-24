İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis
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24 Ocak 2025 16:11
Son güncelleme 24 Ocak 2025 20:40
İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek.



Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli de 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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