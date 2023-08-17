İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Altay Bayındır

Bu sezon 4 resmi karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe de dört resmi maçta da 90 dakika sahada kalan tek isim Altay Bayındır oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Altay Bayındır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 11:57
Takımdaki geleceği en fazla konuşulan oyuncular arasında olan Altay Bayındır Fenerbahçe istatistiklerinde bir numaraya yerleşti. 

Altay gidiyor... Altay kalıyor, derken takımın en fazla süre alan oyuncusu 25 yaşındaki Altay Bayındır oldu.

TEK OYUNCU

Altay Bayındır bu sezon oynanan 4 maçta da 90'ar dakika sahada kalan tek isim oldu. 

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery