İsmail Kartal'ın tercihleri taraftarı şaşırttı

Samsunspor beraberliği ile sahasında önemli puanlar kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal kadro tercihi ve değişiklikleriyle herkesi şaşırttı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın tercihleri taraftarı şaşırttı
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23 Ocak 2024 10:04
Son güncelleme 23 Ocak 2024 10:06
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile berabere kalan ve şampiyonluk yarışında Galatasaray'la puanın eşitlenmesine engel olamayan Fenerbahçe'de büyük kaybın faturası Teknik Direktör İsmail Kartal'a çıktı.

Ligde 1-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde İsmail Yüksek-Batshuayi değişikliği ile çift forvete dönen ve İrfan Can Kahveci'nin son dakika golüyle gelen galibiyette hamleleriyle büyük pay sahibi olan tecrübeli çalıştırıcı Samsunspor karşısında ise herkesi şaşırttı.

TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Skora denge geldikten sonra bütün hücum kurgusu değişti sarı-lacivertli takımda. İrfan Can, Dzeko, Tadic kenara geldi, Cengiz, Batshuayi ve King şans buldu. Bu üç hamleye önce Dzeko el kol hareketleriyle tepki gösterirken, taraftarlar da şaştı kaldı. Fenerbahçe adına sahada basılmadık yer bırakmayan Sebastian Szymanski'nin yerine Süper Lig'de bugüne kadar 4 maçta sadece 43 dakika şans bulan Emre Mor'un oyuna girmesi ise bardağı taşırdı.

Maçın 1-1 sona ermesinin ardından futbolculara destek veren taraftarlar İsmail Kartal'a ise sezon başından beri ilk kez tepki gösterdi. Değişiklikleri büyük tartışma konusu olan tecrübeli çalıştırıcının gösterilen tepkiye üzüldüğü öğrenildi. Kartal'ın, çarşamba günü ligde oynanacak Başakşehir maçından üç puanla ayrılarak bu kaybı telafi etmek istediği bildirildi.

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