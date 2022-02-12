İsmail Kartal'ın tercihi Serdar Dursun

Forvette Mergim Berisha'dan beklediğini alamayan teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de oynayacakları Giresunspor maçında Serdar Dursun'u görevlendirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın tercihi Serdar Dursun
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12 Şubat 2022 10:23
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Fenerbahçe, bir türlü gol sorununu çözemedi. İsmail Kartal, ligdeki Başakşehir ve kupadaki Kayserispor maçlarında ileri uçta Mergim Berisha'yı görevlendirdi. Ancak Alman oyuncu bekleneni veremedi. Berisha özellikle Kayseri mücadelesinin son dakikalarında kaçırdığı net golle hedef adam haline geldi. Morali iyice çöken 23 yaşındaki forvetin bugün kulübede oturması bekleniyor.

İsmail Kartal, Giresun deplasmanında Serdar Dursun'u forvette oynatmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncunun ligde 19 maçta 6 golü bulunuyor. Serdar, en son 19 Ocak'ta 2-1 kazanılan Altay mücadalesinde hem gol sevinci yaşamış hem de asist yapmıştı. Kartal, öğrencisinin özellikle hava toplarındaki üstünlüğünden faydalanmak istiyor. 

 

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