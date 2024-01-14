İsmail Kartal'ın tercihi Mert Müldür!

Fenerbahçe'de özellikle altı numaraya Rade Krunic'in gelişiyle ilk 11'de de gelecek maçlarda değişiklikler olacak. Yaz döneminde çok istediği tecrübeli ismin devre arasında gelişi ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, sarı-lacivertlilerde görmeye alışılan kadrodan farklı bir 11 sahaya çıkacak.
Sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde merkez orta sahada şans bulan İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yerinde artık Krunic ve Fred olacak. Yeni üçüncü yerli ismin kim olduğu merakla beklenirken, Mert Müldür performansıyla buna en güzel cevabı verdi. Osayi'nin Afrika Kupası'na gitmesinin ardından İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor maçlarında ilk 11'de şans buldu sarı-lacivertli futbolcu.
MERT SAHAYA, İSMAİL KULÜBEYE
İstanbulspor karşısında asist yapan Müldür, 7-1 kazanılan Konya mücadelesinde de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını göstermişti.
Sarı-lacivertli takımda şu anda bakıldığında Ferdi Kadıoğlu ve İrcan Can Kahveci'nin ilk 11'deki yeri garanti. İki milli futbolcu da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Tecrübeli teknik adam yeni isimlerin forma giymeye başlamasının ardından sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendirecek, altı numara İsmail Yüksek ise yedek kulübesine çekilecek.
Sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde merkez orta sahada şans bulan İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yerinde artık Krunic ve Fred olacak. Yeni üçüncü yerli ismin kim olduğu merakla beklenirken, Mert Müldür performansıyla buna en güzel cevabı verdi. Osayi'nin Afrika Kupası'na gitmesinin ardından İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor maçlarında ilk 11'de şans buldu sarı-lacivertli futbolcu.
MERT SAHAYA, İSMAİL KULÜBEYE
İstanbulspor karşısında asist yapan Müldür, 7-1 kazanılan Konya mücadelesinde de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını göstermişti.
Sarı-lacivertli takımda şu anda bakıldığında Ferdi Kadıoğlu ve İrcan Can Kahveci'nin ilk 11'deki yeri garanti. İki milli futbolcu da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Tecrübeli teknik adam yeni isimlerin forma giymeye başlamasının ardından sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendirecek, altı numara İsmail Yüksek ise yedek kulübesine çekilecek.