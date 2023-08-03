İsmail Kartal'ın oyun planında kilit pozisyon 8 numara!

Zimbru'yu 9 golle eleyen Fenerbahçe, oyun planının ipuçlarını verdi. İsmail Kartal'ın en önemli silahı, tehlikeli bölgeye koşu yapan 8 numara oyuncualrı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın oyun planında kilit pozisyon 8 numara!
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03 Ağustos 2023 10:05
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 10:07
Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, çok koşan, hem kanatlardan hem de merkezden anahtar paslarla gelen bir takım olacaklarının sinyalini verdi.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı zayıf rakibi Zimbru karşısında 5-0 ve 4-0'lık sonuçlarla turu geçen sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında sık sık üçgenler kurdu, verkaçlarla pozisyon aradı.

Alan kapatmayı tercih etmeyen Fenerbahçe, bire bir pozisyona girip en az 2 oyuncu ile yakın markaj yaptı.

8 NUMARA TADIC'IN YARDIMCISI OLACAK

Saha içi liderinin Tadic olacağı görüldü. Sırp oyuncu, Kartal'ın kilit ismi olacak. Takımın 8 numarasından çakılı kalıp top dağıtmasını veya oyun kurmasını istemeyen Kartal, sık sık tehlikeli bölgeye koşu yaptırıyor.

Kanarya'nın bir diğer göze çarpan taktiği, kanat forvetlerin sık sık içe kat etmeleri oldu. İsmail Kartal yeni sezonda değişken ve tempolu bir futbol oynatmak istiyor.

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