'de teknik heyet stoper için çözümü buldu. Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması sarı-lacivertlilerde sıkıntı yaratırken, yeni stoper gelene kadar defans'ye emanet edilecek.Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıkların ardından stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'yi bu kez de Afrika Kupası vurdu. Djiku ve Osayi önemli organizasyonda görev yapacak. Gana ya da Nijerya finale kadar devam ederken, iki futbolcu toplamda 9 maç kaçıracak. Stoperde Becao'nun eski performansına geri dönmesinin zaman alacak olması ve Serdar Aziz'in de sakatlığın ardından beklenen futbolu ortaya koyamaması teknik heyeti yeni bir arayışa itti.Samet Akaydin'in de daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesinin ardından, Becao ve Djiku'nun yokluğunda zorunlu olarak defansa geçen Oosterwolde tekrar stoperde görev yapacak. Defansa yapılacak yeni takviye gelene kadar sarı-lacivertli futbolcu savunmanın en önemli ismi olacak.Süper Lig'de 14 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu pas isabetinde %79 oranını yakalarken, ikili mücadele kazanma başarısı ise %52 oldu. Kontrollü oyunuyla hem teknik heyete hem de taraftara güven veren Oosterwolde yeni transferler gelene kadar İsmail Kartal'ın adeta jokeri olacak.Fildişi Sahilleri'nde 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesi Gana'da aday kadro belli oldu. Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, Beşiktaş'ın savunmacısı Daniel Amartey'in yanı sıra Samsunsporlu Kingsley Schindler milli takım daveti aldı. Bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan Andre Ayew de kadroda kendisine yer buldu.