İsmail Kartal'ın istatistikleri göz kamaştırıyor

Gaziantep'i de yenerek Fenerbahçe'deki en uzun galibiyet serisini (7 maç) egale eden İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili bir şey planlamadığını söyledi.



Sezon sonuna kadar göreve geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Ben buraya gözümü bile kırpmadan, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Kariyerimin en formda dönemindeyim. Seneye ne olur diye de düşünmedim. Önümüzde üç maç var. Hedefim bunları da kazanarak görevi teslim etmek" açıklamasında bulundu.



DEVAM ETMEK İSTİYOR



Fenerbahçe'de daha önce 2014-15 sezonunda şampiyonluğun ellerinden alındığını söyleyen İsmail Kartal, "Neden şampiyon olamadığımızı herkes çok iyi biliyor" diyerek takım otobüsün kurşunlanmasına atıfta bulundu.



Taraftarların bağrına bastığı tecrübeli teknik adam yaşadığı gururun tarifsiz olduğunu söylerken göreve devam edip etmeme konusunda "Kararı verecek olan yönetim. Taraftarımızın, camiamızın beklentisi başka bir durum" sözleriyle topu Başkan Ali Koç'a attı.



