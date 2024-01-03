her maça final gözüyle bakıyor ve, 2024'ün ilk rakibi olan İstanbulspor müsabakasına da bu konsantrasyonla hazırlanıyor.Kartal bu maçta tedavilerine devam edilenvedışında, kart cezalısıve'den faydalanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'na gidecekvede forma giyemeyecek.Eksik sayısı bir anda yediye çıksa da tecrübeli çalıştırıcı alternatifleri belirledi.Kartal; sağ bekte'e, stoperde'e ve sağ kanatta'e şans tanıyacak.Kırmızı kart cezalısı'in yokluğunda orta sahadaoynayacak.ise 8 numara pozisyonunda görev alacak. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikleveile özel olarak ilgileniyor. Bu üç futbolcunun performansını artırmak adına özel program uygulanacak.Taktik yüklemelerle de bu isimler hazır hale getirilecek.İsmail Kartal, futbolcularına mesaj yolladı ve bugünkü idmana tam konsantrasyonla çıkılmasını istedi.Kartal,diye konuştu.