Fenerbahçe her maça final gözüyle bakıyor ve İsmail Kartal, 2024'ün ilk rakibi olan İstanbulspor müsabakasına da bu konsantrasyonla hazırlanıyor.
Kartal bu maçta tedavilerine devam edilen Rodrigo Becao ve Miha Zajc dışında, kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci'den faydalanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'na gidecek Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek.
Eksik sayısı bir anda yediye çıksa da tecrübeli çalıştırıcı alternatifleri belirledi.
ÜÇ İSME ÖZEL İLGİ
Kartal; sağ bekte Mert Müldür'e, stoperde Serdar Aziz'e ve sağ kanatta Cengiz Ünder'e şans tanıyacak.
Kırmızı kart cezalısı Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek oynayacak. Miguel Crespo ise 8 numara pozisyonunda görev alacak. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Cengiz, Mert ve Crespo ile özel olarak ilgileniyor. Bu üç futbolcunun performansını artırmak adına özel program uygulanacak.
Taktik yüklemelerle de bu isimler hazır hale getirilecek.
"BAHANE ÜRETEMEYİZ"
İsmail Kartal, futbolcularına mesaj yolladı ve bugünkü idmana tam konsantrasyonla çıkılmasını istedi.
Kartal, "İstanbulspor maçı öncesi önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretecek değiliz, sahaya 11 kişi çıkacağız. Biz Fenerbahçe'yiz ve her anlamda maça hazır olacağız. Sizlere sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.
Kartal bu maçta tedavilerine devam edilen Rodrigo Becao ve Miha Zajc dışında, kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci'den faydalanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'na gidecek Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek.
Eksik sayısı bir anda yediye çıksa da tecrübeli çalıştırıcı alternatifleri belirledi.
ÜÇ İSME ÖZEL İLGİ
Kartal; sağ bekte Mert Müldür'e, stoperde Serdar Aziz'e ve sağ kanatta Cengiz Ünder'e şans tanıyacak.
Kırmızı kart cezalısı Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek oynayacak. Miguel Crespo ise 8 numara pozisyonunda görev alacak. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Cengiz, Mert ve Crespo ile özel olarak ilgileniyor. Bu üç futbolcunun performansını artırmak adına özel program uygulanacak.
Taktik yüklemelerle de bu isimler hazır hale getirilecek.
"BAHANE ÜRETEMEYİZ"
İsmail Kartal, futbolcularına mesaj yolladı ve bugünkü idmana tam konsantrasyonla çıkılmasını istedi.
Kartal, "İstanbulspor maçı öncesi önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretecek değiliz, sahaya 11 kişi çıkacağız. Biz Fenerbahçe'yiz ve her anlamda maça hazır olacağız. Sizlere sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.