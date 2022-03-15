İsmail Kartal'ın inadı Diego Rossi

Fenerbahçe'de son haftalarda bir türlü bekleneni veremeyen Diego Rossi, hocası İsmail Kartal'ın kendisine neden bu kadar güvendiğini Alanyaspor karşısında gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'ın inadı Diego Rossi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 09:22
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri, formsuz bile olsa Diego Rossi'de inat etmesiydi.

Son haftalarda bir türlü bekleneni veremeyen Uruguaylı oyuncu, hocasının kendisine neden bu kadar güvendiğini Alanyaspor karşısında gösterdi.

24 yaşındaki yıldız ağları sarsıp 1 asist yapmasının yanı sıra Pelkas'ın golünden önce de direğe takılmıştı. İsmail Kartal, Rossi'yi maçtan sonra özel olarak kutladı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.