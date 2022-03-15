Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri, formsuz bile olsa Diego Rossi'de inat etmesiydi.



Son haftalarda bir türlü bekleneni veremeyen Uruguaylı oyuncu, hocasının kendisine neden bu kadar güvendiğini Alanyaspor karşısında gösterdi.



24 yaşındaki yıldız ağları sarsıp 1 asist yapmasının yanı sıra Pelkas'ın golünden önce de direğe takılmıştı. İsmail Kartal, Rossi'yi maçtan sonra özel olarak kutladı.







