İsmail Kartal'ın ilk hedefi: 3'te 3!

Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra kısa bir süreliğine takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen İsmail Kartal, camiayı her açıdan ayağa kaldırmayı başarmıştı.



Kartal öncesi Sarı-Lacivertliler 32 puanla ligde 5. sırada yer alırken, geldiğimiz şu noktada takım 21. ve 35. haftalar arasında 36 puan topladı.



Toplamda 68 puana ulaşarak eldeki en önemli hedef olan ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikinci sırayı Konyaspor'dan kapan Fener'de Kartal, kalan son 3 maçtan da iyi bir sonuçla ayrılarak sezonu bitirmek istiyor.



'Kariyerimin en formda dönemi'



11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve sadece 1 beraberlik alan, Kadıköy'de tribün desteği ve barışı sağlayan tecrübeli hoca, buna rağmen yönetimden gelecek sezon için bir 'devam sinyali' almayı başaramadı.



Antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını belirten ve seyircinin, "Fenerbahçe'nin Evladı İsmail Kartal" tezahüratları yaptığı tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son 3 maçımız kaldı. Sonrasında görevimi teslim edeceğim. Oturur konuşunuz ve raporumu veririm" diyerek veda turlarına adeta başlamış durumda.



