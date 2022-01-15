İsmail Kartal'ın hedefi 1 haftada 9 puan

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü, 7 gün içinde oynanacak maçlarda 3'te 3 yapıp takımdaki havayı değiştirmeyi amaçlıyor. Sarı lacivertli takım, bugün Antalyaspor, çarşamba Altay, cumartesi de Sivasspor karşısında puan mücadelesi verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'ın hedefi 1 haftada 9 puan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 10:57
Vitor Pereira döneminde, inişli çıkışlı bir grafik çizerek zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, beyaz bir sayfa açabilmek umuduyla İsmail Kartal yönetiminde bugün ilk maçına çıkıyor.

Bugün Antalya, çarşamba Altay, haftaya cumartesi günü de Sivas karşısında 60 yaşındaki teknik adamın sahaya süreceği kadro, oynatacağı sistem, kulübedeki davranışları, alınacak sonuçlar, maç önü ve maç sonu yapacağı konuşmalar önümüzdeki 6 aylık süreç için büyük önem taşıyor.

7 gün içinde oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkararak takımın üzerindeki ölü toprağını atıp, camiaya umut sunmak isteyen Kartal, futbolculara da başarılı olacaklarına inandırmak istiyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.