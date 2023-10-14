Fenerbahçe, Milli aranın ardından ligde 22 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek.
Volkan Demirel yönetiminde adeta yepyeni bir kadro kuran Akdeniz ekibi, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte yenilgisiz takımdan biri konumunda. Bordo-Beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik almış durumda. Bu sezon 16'da 16 yaparak inanılmaz bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Hatayspor sınavının planını belirledi.
İSMAİL KARTAL KOLLARI SIVADI
İsmail Kartal ve ekibinin, ligin yenilgisiz 3 takımından biri olan Hatayspor'a karşı uygulanacak planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinin en dikkat çekici özelliğine önlem almak için kolları sıvadı.
Hatayspor'un bu sezon en dikkat çeken yönü, maçların ikinci yarılarındaki performansı. Akdeniz ekibinin ligde 14 golü bulunuyor ve bunların 11'i, ikinci yarılarda geldi. BordoBeyazlılar, 72. dakikasına 2-0 geride girdiği Trabzonspor maçını 3-2 kazandı. Son 3-1'lik Konya galibiyetinde de 2 gol, mücadelenin ikinci devresinde atıldı.
İLK 6 DAKİKADA GOLLER GELDİ
İsmail Kartal, rakibin özellikle bu yönüne dikkat etmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, ligde son 3 maçta olduğu gibi yine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Fenerbahçe, Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa mücadelelerinde en geç 6 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmıştı. Kartal, ilk yarıda skor avantajını elde ettikten sonra, ikinci devrede ise yapacağı müdahalelerle hem takımın direncini artırmayı hem de etkili kontrataklarla maçın fişini çekmeyi planlıyor.
Volkan Demirel yönetiminde adeta yepyeni bir kadro kuran Akdeniz ekibi, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte yenilgisiz takımdan biri konumunda. Bordo-Beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik almış durumda. Bu sezon 16'da 16 yaparak inanılmaz bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Hatayspor sınavının planını belirledi.
İSMAİL KARTAL KOLLARI SIVADI
İsmail Kartal ve ekibinin, ligin yenilgisiz 3 takımından biri olan Hatayspor'a karşı uygulanacak planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinin en dikkat çekici özelliğine önlem almak için kolları sıvadı.
Hatayspor'un bu sezon en dikkat çeken yönü, maçların ikinci yarılarındaki performansı. Akdeniz ekibinin ligde 14 golü bulunuyor ve bunların 11'i, ikinci yarılarda geldi. BordoBeyazlılar, 72. dakikasına 2-0 geride girdiği Trabzonspor maçını 3-2 kazandı. Son 3-1'lik Konya galibiyetinde de 2 gol, mücadelenin ikinci devresinde atıldı.
İLK 6 DAKİKADA GOLLER GELDİ
İsmail Kartal, rakibin özellikle bu yönüne dikkat etmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, ligde son 3 maçta olduğu gibi yine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Fenerbahçe, Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa mücadelelerinde en geç 6 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmıştı. Kartal, ilk yarıda skor avantajını elde ettikten sonra, ikinci devrede ise yapacağı müdahalelerle hem takımın direncini artırmayı hem de etkili kontrataklarla maçın fişini çekmeyi planlıyor.