Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı ile göreve başlayan Kartal, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam görev süresince 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



KARTAL 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın şimdiki hedefi ise 2014-2015 sezonunda yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisini geride bırakmak.



Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Göztepe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa 8 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırılacak. Fenerbahçe 2014-2015 sezonunda 34 hafta sonunda topladığı 74 puanla sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı Kanarya bu sezon ise 32 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer alıyor.



Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal 2014-2015 sezonunda 46 karşılaşmada görev yaparken 2.17 puan ortalaması tutturdu. Tecrübeli teknik adam bu sezon ise 15 maçta 1.8 puan ortalaması yakaladı.



İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki müthiş performansıyla yönetimi de kararsız bıraktı. Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda İsmail Kartal ile alacağı karar merak ediliyor.







