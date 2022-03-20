İsmail Kartal'ın gözdesi Serdar Aziz

Fenerbahçe'de sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Serdar Aziz, özellikle İsmail Kartal ile birlikte çıkışa geçti.
Savunmada başarılı performanslar ortaya koyan tecrübeli isim, uzun bir aradan sonra da A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.
Sarı-lacivertlilerde oldukça motive durumda olan Serdar Aziz'in sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
Savunmada başarılı performanslar ortaya koyan tecrübeli isim, uzun bir aradan sonra da A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.
Sarı-lacivertlilerde oldukça motive durumda olan Serdar Aziz'in sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.