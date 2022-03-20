İsmail Kartal'ın gözdesi Serdar Aziz

Fenerbahçe'de daha önce gönderilmesi gündeme gelen Serdar Aziz, teknik direktör İsmail Kartal ile çıkışa geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın gözdesi Serdar Aziz
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20 Mart 2022 12:23
Fenerbahçe'de sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Serdar Aziz, özellikle İsmail Kartal ile birlikte çıkışa geçti.

Savunmada başarılı performanslar ortaya koyan tecrübeli isim, uzun bir aradan sonra da A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı-lacivertlilerde oldukça motive durumda olan Serdar Aziz'in sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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