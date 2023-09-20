İsmail Kartal'ın galibiyet planı

İsmail Kartal, Konferans Ligi'ne de galibiyetle başlamanın planlarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanda bu maçın taktiği üzerinde durdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın galibiyet planı
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20 Eylül 2023 10:05
Avrupa'da oynadığı 6 maçı, Süper Lig'de de sahaya çıktığı 4 karşılaşmayı kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Perşembe günü Nordsjlaelland maçında da mutlak galibiyet hedefliyor.

Konferans Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen Kartal, son antrenmanın büyük bölümünü de bu maçın taktiğine ayırdı.

Oyuncularına Nordsjlaelland'ın artılarını eksilerini tek tek anlatan İsmail hoca, çift kale maçta da oyunu durdurarak öğrencilerini sık sık uyardı.

''RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN''

Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, 'rakibi hafife almayın' uyarısını da yaptı. 



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