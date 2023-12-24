İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı yıkım planı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın iki beki Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın savunmadaki zaaflarından yararlanmaya çalışacak. Kanat oyuncularının geriye fazla gelmemesi de fırsata çevrilmeye çalışılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı yıkım planı!
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24 Aralık 2023 11:42
Bugün Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile son derece kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu İsmail Kartal'ın da derbi taktiğini oyuncularına tek tek anlattı.

Fenerbahçe'nin bugünkü derbide en büyük kozu kanat organizasyonları olacak. İsmail Kartal'ın Galatasaray'ın bugün oynaması beklenen iki beki Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz'ın savunmadaki zaaflarından yararlanmaya çalışacak.

KARTAL PLANINI KURDU

Yine aynı şekilde Fenerbahçe, ön bölgede kanatlarda oynaması beklenen Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun savunmaya fazla yardım etmemesini de hücumda değerlendirmeye çalışacak. Fenerbahçe hücumda sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi sol kanatta da takımın saha içindeki beyni Dusan Tadic'i en verimli şekilde kullanmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin maça baskıyla başlaması beklenirken, Galatasaray'ın hücum pres yaptığı anlarda yapılacak top kayıpları konusunda da İsmail Kartal'ın oyuncularını uyardığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin ilerde presi Sebastian Szymanski ile başlatması beklenirken Polonyalı yıldızda sık sık ceza sahasına koşu yapması da istendi.



4 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde bugün Kadıköy'deki derbide sarı kart görürlerse 7 Ocak'ta Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularından gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ




 
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