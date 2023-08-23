İsmail Kartal'ın Fred planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, orta saha iskeletini yeni transfer Fred'in üzerine kuracak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın Fred planı
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23 Ağustos 2023 12:10
Fenerbahçe'nin sürpriz transferlerinden Fred ilk sınavına Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor karşısında çıktı.

Tam hazır gözükmemesine rağmen teknik patron İsmail Kartal'ın güvendiği Brezilyalı, ilk maçında geçer not aldı. Manchester United'daki son hazırlık maçına 19 Temmuz'da çıkmasına rağmen kalitesinden esintiler sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun performansı İsmail Kartal'ı da mest etti. Tecrübeli çalıştırıcının orta saha iskeletini Fred'in üzerine kuracağı öğrenildi.

Topu kısa sürede geri kazanması, top başıma beceresi, dengeli top kontrolüyle, orta sahada yaptığı baskıyla top çalma özelliğiyle sambacı, orta sahanın değişmezi olacak.



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